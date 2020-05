38 bonnes habitudes pour éloigner la maladie d’Alzheimer et garder son cerveau en santé

«Les signaux de rétroaction de l’intestin renseignent le cerveau sur l’inflammation et la sécrétion d’hormones intestinales ainsi que sur la motilité gastrique et intestinale», explique Linda Rinaman, professeure de psychologie et de neurosciences à l’ Université d’État de Floride qui a étudié la connexion neuronale entre notre cerveau et nos intestins.

INDIA PICTURE/SHUTTERSTOCK

Faites des siestes

Vous savez ce qu’une mauvaise nuit de sommeil peut avoir comme conséquences sur votre concentration le lendemain. Au fil des ans, la privation régulière de sommeil peut augmenter votre risque de démence, suggère une étude publiée en 2018 dans Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Pendant le sommeil, votre cerveau élimine littéralement une partie de la toxicité qui s’est accumulée notamment à cause du stress», explique la docteure Chapman. «En l’absence d’un bon sommeil, nous constatons une augmentation de l’anxiété et du stress. Le sommeil est réparateur et vous aide à être plus énergique et productif mentalement. Même une petite sieste aide.» Évitez aussi la somnolence diurne car elle peut être préjudiciable à votre santé mentale, selon une étude publiée en 2016 dans le Journal of the American Geriatrics Society.

Testez ces trucs pour faire des siestes réparatrices.