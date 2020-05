12 mythes sur la maladie d’Alzheimer que vous devriez connaître

FOTOLUMINATE LLC / SHUTTERSTOCK

Vous ne pouvez pas prévenir ou traiter la maladie d’Alzheimer

Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il y a de petites habitudes à prendre afin de réduire le risque de souffrir de ces maladies cognitives. Aussi, il y a des changements possibles de mode de vie si vous en êtes atteint.

Nick Bott, directeur scientifique de Neurotrack, un test développé pour détecter les déficits cognitifs, explique que «l’un des mythes persistants entourant la maladie d’Alzheimer et les démences connexes est que personne ne peut rien faire pour réduire le risque de ces maladies, qu’elles sont inévitables. Notre cerveau affecte et est affecté par tous les autres systèmes de notre corps. Ceci est extrêmement important, car cela signifie que les changements de mode de vie autour de l’engagement cognitif et de l’engagement social ont des effets directs et indirects sur la santé de notre cerveau et peuvent améliorer considérablement notre longévité ainsi que notre santé physique et cérébrale.»

En effet, les accidents vasculaires cérébraux et autres maladies cardio-vasculaires sont mis en cause dans 50% des maladies cognitives, et leurs risques peuvent être réduits grâce à l’activité physique, une bonne alimentation, le contrôle de la pression artérielle et une vie sociale active.

Essayez l'une de ces 25 façons de réduire le risque de démence.