Les femmes ont des symptômes plus variés que les hommes

Une recherche menée par la Yale School of Public Health s’est penchée récemment sur la différence entre les sexes en observant 3000 personnes de moins de 55 ans hospitalisées pour un infarctus. Conclusion, les femmes ont des symptômes plus variés que les hommes – pas seulement une douleur thoracique, mais aussi des nausées et un inconfort au niveau des mâchoires. Cela expliquerait entre autres que l’infarctus soit plus souvent mal diagnostiqué chez elles – selon une étude conjointe menée en 2016 au Royaume-Uni et en Suède, ce taux serait supérieur de 50% à celui des hommes.

