13 conseils pour garder son cerveau en santé

Augmentez l’espérance de vie de vos neurones grâce à ces 13 conseils pour garder son cerveau en bonne santé.

Boris Bulychev/Shutterstock

Le secret pour un cerveau en bonne santé et pour améliorer ses fonctions cérébrales, c’est de produire des neurones

«Un plus grand nombre de neurones signifie une meilleure capacité d’apprentissage et de mémorisation», affirme Max Cynader, du Djavad Mowafaghian Centre for Brain Health de Vancouver.

Le glucose alimente vos neurones. Voici comment une alimentation trop riche en sucre transforme votre cerveau.