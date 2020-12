Guide ultime des différents types de café

3 / 15

Shutterstock / De SerhiyHorobets

La torréfaction

La torréfaction joue un grand rôle sur la couleur du café et sur son goût. Une légère torréfaction donnera un café avec une acidité plus présente et une couleur de grain plus clair qui va du beige au brun très pâle. Un grain peu torréfié gardera une acidité très présente. Plus le grain est torréfié – plus il cuit longtemps – plus l’acidité va diminuer et c’est alors le côté caramélisé du café qui va ressortir.

«Un café arabica très acide, d’une variété plus corsée, qui est naturellement très fort et qui contient beaucoup d’huile, nous donnera la possibilité de torréfier davantage le grain tout en gardant l’acidité. Mais en général, plus on torréfie, plus le grain va devenir brun foncé ou noir. L’acidité disparait partiellement ou complètement pour faire place à la caramélisation et à son goût un peu plus boisé, voire chocolat noir.» Hind Kaddouri suggère également d’acheter son café en grains, pour conserver leur fraîcheur plus longtemps. Si vous préférez l’acheter moulu, mieux vaut en acheter une petite quantité à la fois, car un «café moulu sera davantage en contact avec l’humidité et l’oxygène de l’air ambiant, donc il sèchera plus vite et perdra en saveur».