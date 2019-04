Besoin d’aide psychologique: 17 choses à savoir pour réussir sa thérapie

Selon Pat Rayman, il est souvent bon de tenir un journal, manière de prendre conscience de son état d’esprit et de ce qui arrive. Le journal peut aussi servir à noter ses rêves, car les peurs que la conscience refoule durant la journée ressortent parfois la nuit – et ce sont de bons sujets de discussion thérapeutique.

Après quelques rencontres, vous vous surprendrez à examiner vos sentiments et votre comportement sous un jour nouveau. Dans certains cas, le seul fait de se présenter au rendez-vous hebdomadaire suffit à déclencher le processus de guérison, mais on peut approfondir la réflexion.

8 / 17

fizkes/Shutterstock

Remplir des fiches, par exemple

Les thérapeutes comportementaux demandent parfois à leurs patients de remplir des fiches. Le but peut être de réorienter des pensées obsessionnelles, dépressives ou anxieuses, de consigner le résultat d’exercices visant à vaincre des peurs ou encore d’associer comportements et humeurs. Une personne boulimique, par exemple, sera invitée à noter ce qu’elle mange et à décrire ce qu’elle éprouve avant et après.