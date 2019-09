20 faits étonnants sur l’amitié

Attention! Même si nos amis créent une partie de notre bonheur, il y a un piège. Selon une étude menée à l’université d’Édimbourg, plus on a d’amis sur Facebook, plus on est… stressé! Il serait peut-être temps de faire un petit ménage dans votre lot d’amis virtuels. Vous vous sentirez mieux! Les réseaux sociaux et votre cellulaire font partie de ces 25 sources de stress inutiles.

De moins en moins d’amis

Plus on vieillit, moins on a d’amis! Pourtant ceux-ci vous aident à travers les tempêtes et les coups durs qui arrivent au fil des années. Cela veut peut-être dire aussi que vous vous connaissez mieux en vieillissant et êtes conscient de ce que vous recherchez et… ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Finalement, vos amitiés subissent en quelque sorte une sélection naturelle… Selon une étude, le mouvement se traduirait ainsi votre nombre d’amis augmente jusqu’à vos 25 ans et ensuite, il commence sa dégringolade! Mais, n’ayez crainte : ceux qui restent sont d’excellents amis!

