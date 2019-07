6 façons surprenantes qu’a la nature de stimuler votre santé

Quoi de mieux que de pratiquer des activités à l’extérieur pour stimuler sa santé? Si cela peut vous motiver à vous entraîner davantage, voici six façons qu’a la nature de renouveler votre santé physique et mentale.

Le Dr Qing Li, professeur à la faculté de médecine de Tokyo, estime que les êtres humains profitent des propriétés antivirales, antifongiques et antibactériennes des « phytoncides » : huiles sécrétées par les arbres, qui les protègent du pourrissement et des prédateurs. Dans son étude de 2010 sur 12 hommes vivant à Tokyo, 11 d’entre eux ont montré une plus grande quantité de cellules NK (cellules tueuses naturelles) dans leur sang après un voyage de trois jours en forêt. Il s’agit d’un type de globules blancs qui agit tôt pour éradiquer les virus et les bactéries dangereuses. Dans une autre étude réalisée au Japon, les chercheurs ont découvert que des femmes qui avaient passé quelques heures en forêt deux jours consécutifs présentaient une augmentation de 50 % de l’activité de leurs globules blancs.

Une autre étude a montré que l’estime de soi et l’humeur s’amélioraient après l’exercice en plein air. Le meilleur dans tout cela? On commence à se sentir bien après seulement cinq minutes d’activité de plein air. Faire du jogging 10 minutes dans le parc est tout ce que ça prend.

Quand nous sommes dans la nature, nous n’avons pas à répondre à des stimuli de stress – réunions de travail, coups de klaxon; la chute des feuilles et le pépiement des oiseaux nous distraient de nos pensées anxieuses. Nous bougeons aussi. Il n’est donc pas étonnant que la nature stimule énormément l’humeur, comme le valident les recherches. Dans une étude, 46 Norvégiens adultes souffrant de dépression modérée à sévère ont passé au moins six heures par semaine dans un groupe de jardinage urbain : ils ont rapporté un changement significatif dans leurs symptômes. Fait intéressant, les effets positifs ont duré trois mois après la thérapie du jardinage pour beaucoup d’entre eux.

Les arbres vous aident à guérir plus vite

Les directeurs d’hôpitaux connaissent depuis longtemps le pouvoir de guérison des scènes de nature. En effet, une étude publiée dans les années 80 a montré que, toutes choses étant par ailleurs égales, les patients dont les chambres donnaient sur des arbres guérissaient plus rapidement que ceux qui contemplaient un mur de briques. Fait intéressant, les patients n’ont pas besoin d’être dans un jardin pour obtenir les effets curatifs de mère Nature. Plusieurs études ont montré que des vidéos et des peintures murales montrant la nature, et même la présence d’un aquarium, étaient liés à la diminution de l’anxiété et de la tension artérielle de même qu’à une tolérance à la douleur plus élevée. Les hôpitaux en ont pris note. L’Hôpital Victoria de Winnipeg a dévoilé cet été un jardin des miracles de 1,8 million $ pour aider à la guérison des patients.

