Voici les problèmes de santé mentale qui vous menacent, selon chaque décennie

60 ans: dépression, abus de substances Les sexagénaires sont plus susceptibles d'avoir été confrontés à un événement dépressif, comme le décès d'un conjoint. «Il y a également des personnes âgées qui souffrent de maladies physiques associées à la dépression, comme les accidents vasculaires cérébraux, le cancer ou les maladies cardiaques», observe le docteur Adam Rosenblatt, directeur du service de psychiatrie gériatrique à l'Upper Chesapeake Health de l'université du Maryland. Et une fois à la retraite, les personnes âgées peuvent se permettre de boire plus souvent de l'alcool, les exigences du travail n'étant plus un obstacle à leurs mauvaises habitudes. «Mais le corps des personnes âgées ne peut plus gérer les drogues et l'alcool aussi bien qu'avant, de sorte qu'un niveau de consommation qui n'était pas un problème il y a quelques années peut le devenir sur le tard», ajoute le Dr Rosenblatt.

Comment aider les sexagénaires? Ce qui aide les personnes d'âge moyen aide aussi les sexagénaires: un groupe qui les soutient, de l'exercice et un but dans la vie. Certaines recherches publiées dans la revue Cyberpsychology, Behavior and Social Networking suggèrent que l'utilisation des médias sociaux – tout comme la communication avec Facetime, les SMS et les courriels – peut également sortir de la solitude les personnes de plus de 65 ans et améliorer leur santé physique et mentale. Luttez contre la solitude en essayant ces trucs reconnus par la science.