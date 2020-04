5 signes silencieux d’une perte d’audition à ne jamais ignorer

La perte d’audition n’arrive pas seulement aux personnes âgées. Si vous remarquez l’un des signaux d’avertissement suivants – des tintements ou des bourdonnements par exemple –, parlez-en à votre médecin.

Vous pensez peut-être qu’une perte d’audition est un problème touchant seulement les personnes âgées, mais l’Organisation mondiale de la santé rapporte que 50% des jeunes de 13 à 35 ans sont à risque de développer une perte d’audition en raison du bruit lié aux loisirs – on pense notamment aux téléphones intelligents et aux lecteurs audio.

2 / 6

ISTOCK/MARTIN DIMITROV

Vos oreilles tintent ou bourdonnent

Un tintement ou un bourdonnement dans les oreilles qui apparaît et disparaît est l’un des premiers signes d’une perte d’audition. «Lorsque c’est tranquille autour de vous, vous pouvez commencer à entendre un faible tintement ou bourdonnement en bruit de fond. Lorsque ça devient plus notable et fréquent ou que c’est toujours là, cela signifie que vous avez endommagé les nerfs dans vos oreilles», explique le Dr Robert L. Pincus, professeur associé du département d’otorhinolaryngologie au New York Medical College.

L’utilisation d’écouteurs contribue largement aux troubles auditifs. Les plus jeunes devraient donc commencer dès maintenant à prêter attention aux signes précurseurs, déclare le Dr Sreekant Cherukuri, otorhinolaryngologiste à Chicago. «Une perte d’audition permanente peut se produire 8 à 15 minutes après avoir écouté de la musique à plein volume, dit-il. Si vous ressentez un tintement ou un bourdonnement temporaire lorsque vous arrêtez la musique, ça devrait être le premier indice que celle-ci est trop forte.» Le Dr Cherukuri suggère d’investir dans des écouteurs fermés antibruit parce qu’ils réduisent le bruit ambiant comme la circulation, vous évitant ainsi d’avoir à monter le volume pour entendre. Bien que les mini-écouteurs soient populaires, ils sont dangereux, car ils reposent près du tympan.

Voyez comment la technologie peut nuire à votre santé.