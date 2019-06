7 conseils pour muscler son cerveau

En plus de réduire la taille du cerveau, la déshydratation entrave son fonctionnement. Transpirez abondamment 90 minutes, et votre cerveau vieillira d’une année, prévient Matthew Kempton, de l’Institut de psychiatrie du King’s College, à Londres. À court terme, un ou deux verres d’eau ramènent nos hémisphères à leurs dimensions habituelles.

L’humour et les incongruités, de même que l’insolence, s’oublient moins vite que le banal et l’habituel. Associer un mot ou un nom à une jeu de mots drôles ou osé vous aidera à vous en rappeler.

Apprendre des langues : un bon sport pour le cerveau

Si vous parlez plus d’une langue, vous possédez déjà les outils nécessaires pour garder un esprit agile. Des chercheurs du New Hampshire ont étudié l’activité cérébrale de sujets unilingues et bilingues. Quand ils s’expriment dans une seule langue, ils sollicitent les mêmes zones du cerveau. Mais quand les bilingues passent d’une langue à l’autre, de nouvelles aires cérébrales entrent en jeu. « Le plurilinguisme engage un spectre plus large du cerveau, ce qui est excellent pour sa santé! » explique la responsable de cette étude, Laura-Ann Petitto.

On peut apprendre une nouvelle langue à tout âge, ajoute Michael Valenzuela, de l’Institut neuropsychiatrique de l’hôpital Prince of Wales de Sydney, en Australie. « L’apprentissage linguistique exige un effort cognitif et un travail mental soutenu qui apportent une ribambelle de bienfaits au cerveau, explique-t-il. À l’âge adulte, et même une fois âgé, cela permet aussi d’atténuer le risque de démence et de préserver la santé cérébrale. »

