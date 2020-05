Les meilleurs trucs pour des siestes réparatrices

Shutterstock

Se reposer plutôt que de faire la sieste peut être tout aussi réparateur

Selon une étude classique de l'Université de l'État de l'Ohio, s'étendre pour prendre quelques instants de détente peut être aussi reposant qu'une sieste. Dans cette étude, on a suivi en laboratoire 20 personnes habituées à la sieste pendant un somme de 1 heure et 20 personnes qui ne font habituellement pas de sieste pendant un repos de 1 heure dans un lit sans s'endormir. Les sujets devaient se prêter à des tests de performances et à la description de leur humeur avant et après l'expérience. Alors que l'on constatait dans les deux groupes une nette amélioration des performances et de l'humeur, aucun des deux ne surpassait l'autre.