Connaître les caractéristiques de la démence permet de mieux prévenir cette maladie, mais aussi de mieux la gérer. Voici de bonnes habitudes à intégrer à votre vie dès aujourd’hui.

Le cas de Mario

Quand les médecins lui ont diagnostiqué une démence, en 2008, Mario Gregorio a aussitôt pensé que c’était la fin. «Mais j’ai voulu me renseigner sur ce que je pouvais faire, confie l’analyste de données retraité de 71 ans qui vit à Burnaby, une banlieue de Vancouver. J’ai pensé que je pourrais peut-être en ralentir la progression.» Son intuition ne l’a pas trompé.

En 2017, The Lancet publiait un long rapport rédigé par 24 spécialistes internationaux sur le sujet. L’étude concluait que 35% des risques de démence reposaient entre les mains du patient: modifier son hygiène de vie permet à la fois de ralentir et de prévenir la maladie. Voici 10 causes de démence que l’on peut traiter avant qu’il ne soit trop tard.

Après une petite recherche, Mario Gregorio a opté pour un régime essentiellement à base de plantes, s’est mis à la natation et a consacré plus de temps à des activités de groupe. «Selon le gérontologue, j’ai pris la bonne décision.» Il se sent d’ailleurs mieux qu’au moment du diagnostic. Il a une meilleure glycémie, tombe moins souvent et n’a plus besoin de sa canne pourtant indispensable depuis des années.

Il y a plusieurs types de démence et de nombreux Canadiens en souffrent. La charge sur le système de santé est plus importante que celle du cancer et des maladies cardiaques réunies. En raison du vieillissement de la population, au cours des 15 prochaines années, son coût dépassera 16,6 milliards de dollars, selon la Société Alzheimer du Canada. «Le nombre de patients atteints de démence ne fera qu’augmenter», confirme le Dr Samir Sinha, directeur du service de gériatrie des hôpitaux Mount Sinai et University Health Network.

Samir Sinha est membre de la commission consultative sur la démence, qui a élaboré pour le ministère de la Santé une stratégie nationale comprenant un investissement de 50 millions de dollars sur cinq ans pour l’éducation du public et la recherche. «Mieux connaître les caractéristiques de la démence permettra de rendre plus rapidement accessibles les soins et le soutien aux patients qui en sont atteints. Mais souvent, ajoute-t-il, il est possible de la prévenir.»

Voici 25 habitudes qui peuvent vous aider à vous en protéger.