10 bonnes habitudes pour un cerveau en santé

MILLES STUDIO/SHUTTERSTOCK

Vous réduisez votre consommation de sucre

Vous désirez réussir votre grosse présentation au travail? Ne mangez pas de beigne pour déjeuner. Les sucreries fatiguent votre cerveau, de dire le Dr Merrill. Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine a découvert un lien significatif entre un taux élevé de sucre dans le sang et la démence.

Une étude indépendante publiée dans le Journal of Neurology a permis de constater que même les personnes dont le taux de sucre dans le sang était à l’extrémité supérieure de la «normale» montraient toujours des pertes de mémoire et des troubles cognitifs comparativement à leurs homologues consommant moins de sucre. En regardant le scan du cerveau des participants, les scientifiques ont découvert un rétrécissement de l’hippocampe et de l’amygdale, des régions du cerveau associées à la mémoire et aux fonctions cognitives.

