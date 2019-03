50 aliments beauté pour vous embellir davantage!

11 / 50

Shutterstock

Le miel, un aliment beauté à la rescousse pour mieux prévenir l’acné

Le miel marié à un autre aliment beauté, le citron agissent comme un hydratant et un antibactérien, le duo parfait pour un bon nettoyage de peau. L’acide citrique du citron tue les bactéries causant l’acné, et ses enzymes aident à nettoyer les peaux mortes. Le miel est un antibactérien naturel bourré d’antioxydants qui préviendraient l’acné et ralentiraient le vieillissement de la peau.

Mélangez 10 ml (2 c. à café) de miel et 5 ml (1 c. à café) de jus de citron frais. Faites chauffer ce mélange entre vos doigts puis appliquez-en une fine couche sur votre visage et votre cou. Laissez reposer jusqu’à ce que ce soit sec. Rincez à l’eau tiède.