13 remèdes maison efficaces pour guérir l’acné

Olena Boronchuk/Shutterstock

Menthe

La menthe retire l’huile qui obstrue les pores de la peau et peut ainsi s’avérer un remède maison efficace pour vous aider à contrer l’acné. Pour prévenir l’apparition de l’acné, mélangez 2 c. à soupe de menthe fraîche finement hachée à 2 c. à soupe chacun de yogourt nature et de flocons d’avoine (utilisez un mélangeur pour pulvériser le gruau). Laissez le mélange sur votre visage pendant 10 minutes, puis rincez à l’eau.

