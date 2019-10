11 huiles pour une peau plus jeune

L’huile de cyprès est un astringent puissant qui favorise le resserrement de la peau. Elle améliore également la circulation sanguine sous-cutanée et lymphatique des personnes souffrant de problèmes chroniques causés par une mauvaise circulation: varices, varicosités, cellulite. Ses effets anti-inflammatoires diminuent la rétention d’eau qui provoque des œdèmes ou des enflures du visage et des membres. L’huile de cyprès étant antimicrobienne, elle peut prévenir les infections cutanées comme les ulcérations et l’acné. N’hésitez pas à tester ces remèdes maison efficaces pour guérir l’acné.

L’huile de citron

L’huile essentielle extraite de zestes de citron est à la fois antiseptique et antimicrobienne: elle élimine en profondeur les impuretés, les résidus et les peaux mortes pour laisser place une peau plus douce et plus élastique. Elle peut éclaircir le teint et traiter efficacement les taches brunes. Mélangée à de l’eau, elle donne un masque facial rafraîchissant. Ajoutez-y quelques gouttes d’huile hydratante pour neutraliser ses potentiels effets asséchants. Votre peau sera plus belle et plus souple grâce à ces nettoyants maison pour le visage.