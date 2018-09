9 aliments qui rajeunissent et hydratent les peaux sèches

4 / 9

marcin jucha/Shutterstock

Recherchez les mandarines

Comme de nombreux agrumes, les mandarines et les tangerines renferment de la vitamine A et de la vitamine C ainsi que du bêta-carotène qui conserve à la peau son humidité. Et puis, ces fruits pourraient bien protéger du diabète de type 2. Mode d’action : Leurs vitamines, particulièrement la vitamine C, améliorent le collagène, ce qui réduit l’aspect des rides, raffermit la peau et accélère le processus de reconstruction cutanée. « La vitamine C aide à diminuer les dommages causés par le soleil et la pollution », commente Abbey Sharp, diététicienne torontoise.