Yeux cernés : 6 trucs express pour faire disparaître nos cernes

Les meilleurs trucs express pour reprendre le dessus en redonnant de l’éclat à votre visage et en chassant vos cernes et yeux bouffis.

1 / 6

Shutterstock

Yeux cernés: la crème pour les hémorroïdes à votre secours

Il y a longtemps que mannequins et artiste réduisent les gonflements avec de la crème pour hémorroïdes, et pour cause. C’est que la crème pour hémorroïdes contracte les zones gonflées et atténue les rides. Si l’odeur de la crème est trop forte, mélangez-la avec un peu de crème hydratante avant l’usage. Et faites bien attention de ne pas vous en mettre dans les yeux.

