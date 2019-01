Avoir un citron sous la main pourrait bien vous sauver la vie… enfin, presque! Découvrez comment cet agrume au goût très acide peut blanchir un vêtement, rafraîchir votre haleine et vous aider dans certains dilemmes ménagers.

Gardez vos fruits et légumes frais plus longtemps avec ces astuces géniales.

Ôtez les auréoles sous les manches de vos chemisiers et chemises en les brossant avec un mélange à parts égales de jus de citron (ou de vinaigre blanc) et d’eau.

3 / 30

Jukkapong Piyarom/Shutterstock

Éloigner les insectes

Le citron remplace très bien l’insecticide ou les pièges à fourmis. Versez-en quelques gouttes sur le seuil des portes et le rebord des fenêtre. Aspergez de jus de citron tous les trous ou fissures par lesquels les fourmis entrent. Enfin, placez des petits bouts d’écorce de citron tout autour de la porte d’entrée. Le citron est également efficace contre les cafards et les puces, qui détestent son odeur : rincez vos sols avec un mélange composé du jus de 4 citrons (et de leurs écorces) et de 2 litres d’eau.

Envahi par les fourmis? Voici 13 trucs maison pour vous en débarrasser pour de bon.