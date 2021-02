11 habitudes quotidiennes qui favorisent les rides

5 / 11

Manquer de sommeil

Dormir pour être frais et dispos n’est pas un mythe. Les heures de sommeil servent à réparer et à régénérer votre peau qui, si vous vous privez d’une bonne nuit de repos, ne sera pas en mesure de se désintoxifier efficacement, menant ainsi à un moins bon renouvellement cellulaire et à un teint terne.

En fait, une étude publiée dans la revue Sleep a découvert que le manque de sommeil affecte les traits du visage comme les yeux, la bouche et la peau, ce qui cause des paupières pendantes, des yeux plus rouges et gonflés ainsi que des cernes plus sombres sous les yeux.