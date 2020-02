11 bienfaits du curcuma pour une peau et des cheveux resplendissants

6 / 11 pumatokoh/Shutterstock Le curcuma agit contre l’eczéma et le psoriasis Les qualités anti-inflammatoires et antibactériennes du curcuma peuvent faire des merveilles dans les affections cutanées. Une étude publiée dans BioMed Research International souligne le rôle du curcuma dans le traitement du psoriasis – l’une des maladies de la peau les plus difficiles à traiter. «Il atténue les rougeurs et apaise les démangeaisons qui résultent de l’eczéma ou de la rosacée», note Shadoh Punnapuzha. Une recette facile et rapide pour calmer la douleur consiste à mélanger en parts égales du curcuma et du miel pour l’appliquer sur la peau enflammée ou irritée. Ça guérit, ça calme et ça rafraîchit la peau.

7 / 11 Roman Samborskyi/Shutterstock Le curcuma protège des dommages du soleil et du vieillissement Saviez-vous que vous possédiez chez vous une arme secrète contre le vieillissement? Une étude présentée au 68e congrès annuel de l’Académie américaine de dermatologie (AAD) a démontré qu’une crème hydratante au curcuma pouvait atténuer les ridules et les taches causées par le soleil. «Elle prévient également la perte d’élasticité cutanée résultant d’une exposition prolongée aux rayons UVB», ajoute Courtney Chiusano.Celle-ci suggère de manger du curcuma ou de s’en mettre sur la peau pour mieux profiter de ses bienfaits. «La recette maison consiste à mélanger ½ c. à thé de curcuma et 1 c. à soupe de miel. Appliquez et laissez agir pendant 10 minutes. Rincez à l’eau tiède.» Essayez ces trucs pour ralentir le vieillissement!