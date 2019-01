4 / 6

Zone T

La zone T commence entre les sourcils et descend le long du nez jusqu’au menton. Lorsqu’elle est sujette à l’acné, c’est souvent à cause d’un déséquilibre gastro-intestinal ou d’allergies alimentaires. « Certains experts recommandent de diminuer la consommation de produits laitiers, de viande rouge et d’aliments préparés et de manger plus de légumes feuillus pour améliorer le teint dans la zone T, déclare la Dre Raj. Il y a aussi plus de glandes sébacées dans cette région qu’ailleurs sur le visage, ce qui favorise la formation de boutons.

Assurez-vous donc de bien nettoyer la région et d’utiliser des produits qui débouchent les pores. » La présence d’acné sur le nez est liée au foie et au rein, de sorte qu’un nez rouge ou boutonneux peut être un signe d’hypertension ou de dysfonction hépatique. Essayez de diminuer les cinq-à-sept après le travail et les plats très épicés (mes excuses aux amateurs de Sriracha !).