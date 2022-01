8 mythes populaires sur la beauté (démystifiés)

6 / 8

ISTOCK/G-STOCKSTUDIO

Le rasage entraîne une repousse plus drue

Les rasoirs ont mauvaise presse. Mais il n’y a pas de preuve qui démontre les effets nocifs du rasage sur la repousse des poils et leur épaississement. On peut cependant en avoir l’impression, voici pourquoi: les poils sont plus larges à leur base. Le rasage les coupe justement à cet endroit. C’est pourquoi, lors de la repousse, ils semblent plus drus et plus épais que lorsque vous les avez coupés – leur bout étant plus souple et plus fin.