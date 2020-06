Masque pour le visage maison: 13 recettes efficaces

Shutterstock

Masque visage maison à la banane

Qui a besoin du botox quand vous avez de la banane sous la main? En effet, vous pouvez utiliser la banane en tant que masque visage maison tout naturel. Cet ingrédient qui regorge en vitamines vous aidera en effet à hydrater votre peau et la laissera plus douce. La vitamine A atténue les taches et les imperfections, la vitamine B réduit la sécheresse, la vitamine E réduit l'apparence des rides et enfin, le potassium hydrate.

Écrasez une banane mûre de grosseur moyenne jusqu'à l'obtention d'une pâte et appliquez-la doucement sur votre visage et sur votre cou. Laissez le masque en place pendant 10 à 20 minutes et rincez ensuite avec de l'eau froide. Essayez aussi la version enrichie avec une banane mûre de grosseur moyenne, 1/4 de tasse de yogourt nature et 2 cuillères à soupe de miel (un remède maison contre l'acné). Vous vous sentirez rajeunie.

