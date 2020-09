Obstruction des pores de la peau: 8 mauvaises habitudes en cause

8 / 8

Ne pas prendre le temps de s’exfolier

«La chose le plus importante pour diminuer la dilatation de vos pores est d’éliminer tout excès huileux et d’exfolier les cellules mortes», souligne le Dr Jaber. Quand vous ne prenez pas la peine d’exfolier la peau, vous laissez le sébum et les cellules de peau morte s’accumuler sur votre visage. Cela bouche les pores et empêche la peau qui se reforme d’atteindre la surface. Si votre peau est grasse ou sujette à l’acné, exfoliez votre quotidiennement avec un peeling chimique léger. Nous aimons les disques à usage quotidien 5XPower Peel d’HydroPeptide, qui contiennent un mélange non irritant d’acides glycolique, lactique et salicylique, pour dissoudre ce qui tient les cellules mortes entre elles afin de les éliminer. Si vous avez un petit budget, pensez aux disques Glow Peel Pads de Pixi, qui contiennent l’impressionnante dose de 20% d’acide glycolique ainsi que de l’eau de rose apaisante. On peut les utiliser deux ou trois fois par semaine pour exfolier. Complétez toujours ces traitements avec un hydratant sans huile et non comédogène.

