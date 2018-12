Nutrition

10 idées savoureuses pour manger davantage de chia

Vous aimeriez manger plus de ces petites graines bourrées de protéines et de fibres, mais vous ne savez pas comment? Voici les idées de quelques nutritionnistes pour utiliser les graines de chia à toutes les sauces, du petit-déjeuner au souper – et dans tout ce qui se trouve entre les deux.

1 / 10 Courtoisie Chrissy Carroll Confiture de fraise aux graines de chia Que diriez-vous d’associer la valeur graines de chia aux vertus de la fraise? Que ce soit pour une tartinade santé pour vos toasts du matin, ou pour ajouter une pointe de sucre naturel dans vos flocons d’avoine, cette confiture aux graines de chia et aux fraises est parfaite. La nutritionniste Chrissy Carroll recommande cette confiture de trois ingrédients plus facile que vous ne pouvez l’imaginer, et d’une couleur absolument superbe. Si vous ne connaissez pas encore les bienfaits du chia, voici 15 bonnes raisons d’en manger. Obtenez la recette (en anglais) de la confiture de fraise aux graines de chia.

2 / 10 Vera Dimov/Shutterstock Bouchées d’énergie aux amandes et aux dates Excellentes pour la santé, les amandes se combinent à merveille avec les graines de chia. Alors, si vous avez besoin d’une rapide bouffée d’énergie, la cheffe et nutritionniste Abbie Gellman suggère cette recette, idéale pour vous. Sucrées aux dattes et aux abricots secs, ces petites bouchées ne contiennent pas de sucre ajouté. Les graines de chia, les amandes, le beurre d’amande et le yogourt augmentent également la teneur en protéines. Retrouvez plus de façons de consommer des noix pour profiter de leur vertus. Obtenez la recette (en anglais) des bouchées d’énergie aux amandes et aux dates.