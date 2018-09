Vous utilisez sûrement le sel d’Epsom dans le bain pour vous permettre de relaxer, mais le sulfate de magnésium, l’ingrédient actif du sel, est utilisé partout, de l’agriculture à la cuisine. Découvrez 50 trucs et astuces inusités à découvrir avec du sel d’Epsom à la maison.

De nombreux trucs et astuces à faire avec du sel d’Epsom grâce à ses nombreux bienfaits

Le sel d’Epsom est de mieux en mieux connu pour ses bienfaits sur la santé et sur l’environnement. Il y a aussi plusieurs façons de l’utiliser pour soulager certains maux et pour soigner son apparence physique. Très abordable et facile d’utilisation, le sel d’Epsom n’a pas fini de vous étonner!

En plus de déterrer les limaces, le sel d’Epsom peut fertiliser vos plants de tomates et engraisser votre gazon. Il peut aussi soulager les courbatures et exfolier la peau sèche à plusieurs endroits sur votre corps. Utilisez-le aussi pour rendre vos cheveux soyeux et beaux. Découvrez ici 50 trucs et astuces ingénieux à essayer avec le sel d’Epsom!