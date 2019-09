Les 20 meilleurs remèdes naturels pour guérir le rhume

Lorsque le rhume ou la grippe nous frappe, notre système immunitaire s’affaiblit, ce qui rend notre lutte contre le froid ou d’autres infections plus difficiles. L’huile de genévrier stimule le métabolisme et renforce notre système immunitaire pour nous aider à combattre le virus plus rapidement.

Pour soulager et guérir le rhume: les probiotiques

En plus d’améliorer la santé intestinale et la digestion, les probiotiques stimulent le système immunitaire et peuvent protéger contre le rhume et la grippe. Une étude de 2009 publiée dans la revue Pediatrics a démontré que les enfants qui avaient pris des probiotiques chaque jour, pendant six mois, ont réduit leur incidence d’infections virales, raccourci la durée des infections et diminué la nécessité de prescriptions d’antibiotiques. Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin de famille de vous en recommander si vous n’êtes pas sûr lesquels sont bons pour vous. Et prenez la dose recommandée sur l’étiquette. Profitez des nombreux bienfaits santé des probiotiques en les intégrant à votre alimentation pour combattre l’inflammation, renforcer votre système immunitaire et améliorer votre digestion.