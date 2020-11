Mauvaises odeurs: 21 trucs pour les mettre K.-O.

4 / 21

Comment neutraliser les mauvaises odeurs d’un réfrigérateur défaillant

Il existe de nombreux moyens pour que votre réfrigérateur sente le frais. Placez un bol de café moulu dans votre frigo ou votre congélateur et laissez-l’y pour la nuit, le temps qu’il absorbe les odeurs. Les sacs de thé sont aussi d’excellentes éponges à odeurs – en mettre régulièrement trois ou quatre dans le réfrigérateur empêchera dès le départ les mauvaises odeurs de se former. Si vous n’avez pas de sacs de thé ou de café sous la main, pelez une pomme de terre crue, coupez-la en deux et placez chaque moitié sur un rayon différent du frigo. Une fois que la surface de la pomme de terre exposée à l’air est devenue noire, coupez la partie noircie et replacez-la dans le frigo où elle continuera à faire office de désodorisant. Si votre réfrigérateur sent vraiment mauvais et qu’il a besoin d’un nettoyage en profondeur, videz-le et nettoyez-en l’intérieur avec un chiffon trempé de jus de tomate non dilué, puis rincez à l’eau chaude. Ce truc fonctionne aussi très bien avec une glacière malodorante.

