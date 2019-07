Jardinage

Conseils de jardinage et trucs pour le potager!

Des conseils de jardinage et nos meilleurs trucs pour réussir votre potager et récolter des légumes frais et savoureux cette année.

1 / 21 Shutterstock Pour réussir votre potager, cultivez votre pouce vert et suivez votre rythme Les jardiniers en herbe se montrent tellement enthousiastes lorsqu’ils démarrent un potager qu’ils risquent de voir trop grand et d’aller trop vite. Mieux vaut commencer avec une ou deux platebandes. Si, à la fin de l’été, elles se sont transformées en lits de ronces, il faudra peut-être remettre cette activité en question. Mais si au bout de la première année vous vous dites : « Je peux vraiment faire mieux », c’est le signe que le jardinage est en train de faire votre conquête. En ayant votre propre potager, vous saurez exactement ce que vous donnez à manger à votre famille et vous pourrez de plus combattre la spirale infernale des prix des aliments (exit, le chou-fleur à 8 $!). Voici les règles d’or et les meilleurs conseils pour démarrer et réussir un potager cette année. Testez nos 17 meilleurs trucs maison pour éliminer les mauvaises herbes.

2 / 21 Shutterstock Les meilleurs légumes à cultiver pour les débutants Les légumes les plus faciles à planter pour les débutants sont les tomates et la laitue. Certaines variétés de laitue germent en sept jours à peine, de sorte que vous saurez rapidement si vous allez réussir ou s’il vaudrait mieux passer à autre chose. Les courgettes sont également faciles à cultiver. Découvrez les meilleures astuces pour cultiver les tomates.