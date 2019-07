Fourmis: 13 trucs maison pour s’en débarrasser

La farine, le sucre et le paprika attirent les fourmis. Gardez ces essentiels de cuisson en sécurité en glissant une feuille de laurier ou d’autres fines herbes à l’intérieur des contenants d’ingrédients. Si vous ne voulez pas que les ingrédients prennent le goût du laurier, fixez la feuille de laurier au couvercle du pot. Ce truc fonctionne aussi à l’intérieur des armoires, là où les sachets de sauge, de laurier, de cannelle et de clou de girofle pourraient procurer un doux parfum tout en éloignant les fourmis.

La poudre de talc

Pour un répulsif efficace et naturel, répandez de la poudre de talc autour des fondations de la maison et des points d’entrée connus, comme les fenêtres et les portes. D’autres répulsifs naturels incluent de la crème de tartre, du borax, du sulfure en poudre et de l’huile de clou de girofle. Vous pouvez aussi essayer de planter de la menthe autour des fondations de la maison.