8 trucs pour ressusciter une plante morte

Vous n’avez pas le pouce vert? Pas de soucis! Ces 8 trucs vont vous permettre de faire revivre une plante (presque) morte. Essayez ces astuces de jardinage pour ressusciter les plantes mortes avant de jeter vos dernières victimes dans le bac de compost.

Ne vous fiez pas aux apparences : ce n’est pas parce que les feuilles sont flétries, que la tige semble sur le point de casser ou que sa couleur tourne davantage au brun qu’au vert tendre que votre plante est sur le point de rendre l’âme. Il suffit de peu pour la ressusciter. Cherchez les signes que la vie est encore présente… même en infime partie. Il y a de l’espoir tant que vous trouvez quelques feuilles vertes, des tiges souples et des bourgeons. Mais il faut aussi creuser en vous pour trouver votre réserve de patience : relancer une plante exige du temps. Inutile de souhaiter aller plus vite que nature et rêver de voir fleurir votre plant dans quelques semaines. Parfois, l’aventure s’étire sur des années.

2 / 8

Gyuszko-Photo/Shutterstock

Surveillez vos habitudes d’arrosage

Vous êtes peut-être responsables de l’allure malade de votre plante. En effet, si vous les arrosez trop, elles paraitront molles et flétries. Plus encore, leurs feuilles seront brunes et jaunes. Un look laissant croire que peu de vie circule en elles. Si, au contraire, vous n’arrosez pas vos fleurs assez souvent, vous remarquerez que le pourtour des feuilles sera séché et prêt à s’effriter. Leur texture semble des plus cassantes et leur couleur changera aussi. Pour sauver votre plante trop arrosée, rempotez-la dans une terre plus sèche et espacez les prochains arrosages. Modérez vos élans. Cependant, si votre plante semble être assoiffée, vous devez absolument l’arroser rapidement. Vous pouvez la plonger directement (pot compris!) dans un bac rempli d’eau pour qu’elle éponge le maximum d’eau.

Vous avez reçu des fleurs en cadeau? Appliquez ces 8 trucs pour prolonger leur durée de vie.