Vinaigre: 50 trucs insolites et méconnus à essayer

Si vos tapis ou vos carpettes ont l’air vieux et miteux à force de se faire marcher dessus, ramenez-les à la vie en les brossant à l’aide d’un balai-brosse bien propre trempé dans une solution de 250 ml (1 tasse) de vinaigre pour 3,5 litres (14 tasses) d’eau. Les couleurs affadies reprendront vie. Et pas besoin de rincer cette solution. Vous pouvez aussi empêcher la moisissure de se former sous les tapis en en vaporisant le dessous de vinaigre pur.

Shutterstock

Enlevez les taches sur les tapis avec du vinaigre

Pour les taches tenaces : Frottez les taches claires avec un mélange de 30 ml (2 c. à soupe) de sel dissous dans 125 ml (1/2 tasse) de vinaigre blanc. Laissez sécher avant de passer l’aspirateur.

Pour les taches plus importantes ou plus foncées, ajoutez 30 ml de borax à cette solution et utilisez-la de la même manière.

Pour les taches incrustées et vraiment coriaces, faites une pâte avec 15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre et 15 ml (1 c. à soupe) de fécule de maïs, et frottez vigoureusement la tache à l’aide d’un chiffon sec. Laissez agir deux jours avant de passer l’aspirateur.

Pour faire un détachant à vaporiser, remplissez une bouteille de 5 parts d’eau pour une part de vinaigre. Préparez ensuite un second vaporisateur contenant 1 part d’ammoniaque claire, non savonneuse, pour 5 parts d’eau. Saturez la tache avec la solution vinaigrée. Laissez reposer quelques minutes, puis bien assécher avec un chiffon propre et sec. Vaporisez ensuite la solution d’ammoniaque. Recommencer jusqu’à ce que la tache soit partie.

