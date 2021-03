12 mythes sur les voitures qu’il faut cesser de croire

1 / 12

L’essence «super» améliore la performance de ma voiture

C’est faux! Cette essence est plus chère, mais cela ne signifie pas que sa pureté ou sa propreté est supérieure à celle de la version régulière. On l’utilise pour certaines voitures nécessitant une essence moins combustible, et elle ne fera aucune différence pour une voiture ordinaire. C’est en lisant le guide de votre automobile que vous saurez si votre véhicule nécessite une telle dépense supplémentaire. S’il a besoin d’une essence à haut indice d’octane, vous devrez choisir la super, sinon vous balancez votre argent par la fenêtre.