Vous avez les cheveux gras? Voici 8 moyens simples pour les rendre sublimes

6 / 8 Zigres/Shutterstock Doucement avec les shampooings secs Les shampooings secs sont très utiles quand on espace les lavages et qu’on veut également contrôler le gras des cheveux. Certains produits concentrés absorbent le sébum tout en conservant la texture de vos cheveux et en leur ajoutant du volume, ce qui permet de sauter toute une semaine de shampooing normal, selon InStyle. Le tout est de trouver le bon équilibre. Vous voulez éviter de dépendre des shampooings secs, mais ça peut vraiment vous dépanner d’y avoir recours une ou deux fois par semaine. Voici 9 choses que vous ignorez sûrement au sujet du shampoing sec.

7 / 8 ISTOCK/ANDRESR Évitez tout produit hydratant Cela paraît évident, mais il est toujours bon de le rappeler. Si vous avez les cheveux gras, mieux vaut toujours éviter les shampooings hydratants, qui sont pour les cheveux secs et mats, ou les revitalisants (conditionneurs) concentrés. Faites également attention de ne pas appliquer des huiles trop près des racines (mais elles sont parfaites pour les pointes); même chose pour les mousses et les fixatifs trop denses. Peu importe s’ils sentent merveilleusement bon, tous ces produits contiennent des particules qui collent à vos mèches et les font paraître lourdes et plus grasses. Le shampooing par excellence pour les cheveux gras doit être purifiant, sans résidu et revitalisant à la fois.