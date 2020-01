9 remèdes maison pour vous débarrasser de vos points noirs

6 / 9 ISTOCK/MAGONE Comment traiter les points noirs: l’huile de coco Les points noirs sont surtout présents sur le menton et autour de la bouche, mais ils peuvent aussi apparaître sur le reste de votre corps. Exfolier votre peau pour vous débarrasser des cellules mortes peut aider, assure Whitney Bowe, dermatologue à New York. Elle recommande de mélanger de l’huile de coco et du sucre pour faire un exfoliant maison.

7 / 9 ISTOCK/ALMAJE Comment traiter les points noirs: des bandes de nettoyage maison Si vous cherchez un moyen de vous débarrasser des points noirs sur votre nez, vous avez sans doute déjà vu en magasin des bandes de nettoyage. Sachez que vous pouvez faire les vôtres à la maison avec du lait et du miel. Le lait contient de l’acide lactique, qui aide à enlever les peaux mortes et le gras, tandis que le miel, lui, est un antibactérien, nous apprend le Dr Dane. Pour faire vos propres bandes de nettoyage, faites chauffer 15 ml (1 c. à soupe) de lait et 15 ml (1 c. à soupe) de miel biologique au four à micro-ondes pendant une dizaine de secondes. Une fois que ce mélange a suffisamment refroidi, le Dr Dane recommande de l’étaler sur les zones de votre peau où se trouvent les points noirs et de le recouvrir de bandelettes de coton propres. Laisser pénétrer une quinzaine de minutes avant de retirer délicatement les bandelettes, de rincer et d’hydrater votre visage. Il est réputé pour être un allié, mais informez-vous sur les vertus et les dangers du miel!