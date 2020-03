Les 7 meilleures plantes d’intérieur pour votre santé

Oui, l’air que nous respirons est pollué, mais il est possible de le purifier sans filtre HEPA, notamment grâce à l’une de ces 7 meilleures plantes d’intérieur pour votre santé.

wavebreakmedia/Shutterstock

Les meilleures plantes d’intérieur pour votre santé

Selon un nombre croissant d’études internationales, les plantes absorbent particules et polluants tels que le formaldéhyde et le benzène, dégagés notamment par la fumée de cigarette, la peinture, le mobilier et les matériaux de construction. Mieux, une récente étude révèle que les plantes en pot des bureaux atténuent la fatigue, le stress, les maux de gorge et de tête, la toux et la déshydratation épidermique.

Lesquelles ont le plus d’effets bénéfiques sur la santé? Voici quelques suggestions, tirées du Wall Street Journal qui conseille une ou deux petites plantes pour 16 m² de superficie. Selon la chercheuse Tina Bringslimark, les plantes à grandes feuilles valent mieux que les plantes à fleurs, car «leur feuillage dégage plus d’oxygène». Vous souhaitez assainir votre maison? Renseignez-vous sur les meilleures plantes pour purifier l’air, selon la NASA.

Sinon, voici les 7 plantes recommandées pour votre santé!