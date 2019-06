Entretien et rangement

Lessive: 10 erreurs que vous faites chaque semaine

Vous faites votre lessive de la même façon depuis des années? Voici comment éviter ces pires erreurs qui endommagent vos vêtements.

1 / 10 Evgeny Atamanenko/Shutterstock Comment faire le lavage: ne vous contentez pas de trier le linge clair et foncé! Selon Martha Stewart Living, plus vous trierez votre linge, plus il sortira impeccable de la machine à laver. Séparez les vêtements très sales et tachés de ceux qui le sont moins, et les tissus très résistants et rugueux tels que le denim des tissus plus délicats. (Retournez le denim avant de le laver en eau froide sur un cycle doux, et faites-le sécher à basse température pour prévenir la décoloration.) Pour éviter que les draps ne s’entortillent, lavez-les séparément plutôt que de passer tous ceux de la famille en même temps, et ajoutez dans la brassée quelques petits vêtements comme des sous-vêtements. Donna Smallin Kuper, auteure de The One-Minute Cleaner, assure que ces petits vêtements empêchent le linge de s’entortiller parce qu’ils ont un schème de culbutage différent dans la sécheuse. Devenez un pro du lavage avec des 12 astuces pour rendre votre lessive impeccable!

2 / 10 Andrey_Popov/Shutterstock Ne mettez jamais le savon à lessive directement sur votre linge Croyez-le ou non, mais il y a une bonne et une mauvaise façon de charger une machine à laver. Pour une meilleure répartition de la lessive (et donc pour un linge qui en sortira plus propre au final), il faut d’abord mettre le linge, puis faire couler l’eau et, enfin, ajouter le savon à lessive. Et si vous utilisez un javellisant, mettez l’eau en premier, puis les vêtements, puis la lessive. Profitez-en pour faire du rangement avec ces 29 astuces pour réorganiser votre garde-robe!