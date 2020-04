Cheveux abimés: 7 habitudes qui détruisent vos cheveux

Évitez ces 7 pires habitudes qui «détruisent» vos cheveux! Adoptez plutôt ces habitudes beauté pour sublimer et mettre en valeur votre chevelure.

Votre sommeil de belle au bois dormant pourrait avoir des conséquences désastreuses sur la santé et la beauté de vos cheveux. Voici 7 trucs pour prolonger la brillance et la santé de vos cheveux.

ISTOCK/GPOINTSTUDIO

Vous endommagez vos cheveux si vous dormez les cheveux mouillés

Les cheveux sont plus vulnérables lorsqu’ils sont mouillés. Aller au lit juste après votre douche pourrait les abîmer et faire fourcher les pointes, nous dit Ted Gibson, styliste de célébrités. «Les cheveux mouillés qui frottent sur la taie d’oreiller pendant la nuit peuvent érafler les cuticules et devenir secs et crêpés», explique-t-il.

Si vous prenez votre douche le soir, assurez-vous que vos cheveux soient parfaitement secs avant de vous mettre au lit, conseille-t-il.

