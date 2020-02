50 trucs anti-stress pour mieux dormir

12 / 50 Monika Wisniewska/Shutterstock Technique de la libération émotionnelle L’Emotional Freedom Technique (EFT), ou la technique de la libération émotionnelle est une technique psycho-corporelle, née aux États-Unis, en 1993. Celle-ci se pratique en stimulant des points corporels le long des méridiens répertoriés par la médecine orientale. Stimuler ces points méridiens avec la main permettrait de libérer certaines émotions négatives refoulées et le stress accumulé. «Elle fait partie de la nouvelle famille des thérapies énergétiques fondées sur le lien corps-esprit, principe qui émerge en force dans le monde des psychothérapies et de la santé alternative», peut-on lire dans Psychologies.com. Libérer le stress; un incontournable pour mieux dormir. Pour en savoir plus sur l’EFT et la libération du stress/mieux dormir, visionner des vidéos à ce sujet sur Youtube.

13 / 50 Le pranayama; le yoga de la respiration Le pranayama – ou la discipline du souffle, originaire de l’Inde, propose des exercices de respiration afin de mieux faire circuler le prana – c’est-à-dire l’énergie – à travers le corps. Ce faisant, la personne pratiquant le pranayama peut atteindre certains états d’esprit positifs grâce à ces exercices, tels que le calme ou un regain d’énergie, entre autres. Pour se préparer à une bonne nuit de sommeil, il est possible de faire l’exercice appelé le samavritti pour se relaxer avant le coucher (aussi connu comme la respiration carrée). Cet exercice se divise en quatre temps et chaque temps est d’une durée de quatre secondes: on inspire pendant quatre secondes, on retient son souffle (4 secondes), on expire (4 secondes), on retient son souffle (4 secondes) et on recommence. La durée de cet exercice peut varier. Cela dépend de comment vous vous sentez pendant l’exercice. Il y a des jours où deux minutes suffisent alors que d’autres jours, 10 minutes ce n’est pas assez. Le pranayama fait partie des techniques de respiration pour gérer la douleur chronique.