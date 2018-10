Six moyens de détoxifier votre corps naturellement

Une cure de détoxication n’est pas difficile à suivre. Suivez ces conseils pour perdre du poids, augmenter votre énergie et obtenir un teint radieux.

Le brossage à sec stimule le système lymphatique.

Vous n’êtes pas matinale? Vous le deviendrez peut-être lorsque vous aurez ajouté une séance de brossage à sec dès votre réveil. « Lorsque votre système lymphatique devient engorgé, il s’ensuit une accumulation de déchets toxiques dans l’organisme pouvant causer de l’inflammation, ou même des maladies », explique la nutritionniste holistique Kristen Ragno. Dans une optique de prévention, c’est alors qu’on peut se tourner vers le brossage à sec. « Pour aider à stimuler le système lymphatique », précise-t-elle.

Sans oublier l’effet non négligeable d’une belle peau radieuse. « Le brossage à sec sert également à stimuler la peau, qui est le plus gros organe de notre corps, en plus d’éliminer les peaux mortes », poursuit Kristen Ragno. Utilisez une brosse douce faite de soies naturelles (comme celle-ci, ou celle-là) pour vous frotter la peau dans un mouvement circulaire, en partant des pieds pour remonter vers votre cœur.

Ajoutez cette habitude santé à votre routine matinale et vous commencerez à en ressentir les bienfaits détoxifiants : un regain complet d’énergie et une peau plus lisse.

