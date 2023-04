Nos meilleures recettes avec des pois chiches

Leur texture est plus souple que les boulettes de viande classiques, mais leur saveur est incroyable. La combinaison de piment chipotle séché et de fenouil rappelle le goût des saucisses italiennes. Servez ce plat sans viande sur des pâtes ou des nouilles de légumes, avec votre sauce tomate préférée.

Nataliya Arzamasova/Shutterstock

Riz épicé à la citrouille et aux pois chiches

Relevé et subtilement parfumé grâce à la pâte de curry, ce plat végétarien associe riz et pois chiches pour un apport protéique de qualité. Servez-le avec un chutney de mangues et une raïta de concombre pour ajouter au dépaysement.