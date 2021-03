Pois chiches rôtis au citron vert et au chili

Variante romarin-sel de mer

Préparer les pois chiches selon l'étape 1 de la recette. Mélanger-les ensuite avec 2 c. à soupe d’huile d'olive, 1 c. à soupee de romarin frais émincé et 1/2 c. à thé de sel de mer.

Variante Orange Cari

Préparer les pois chiches selon l'étape 1 de la recette. Fouetter 2 c. à soupe d’huile d'olive, 1 c. à soupe de zeste d'orange râpé et 1 c. à soupe de poudre de cari. Mélanger les pois chiches avec le mélange d'huile. Refroidir complètement.

Variante citron-poivre

Préparer les pois chiches selon l'étape 1 de la recette. Fouetter 2 c. à soupe d’huile d'olive, 1 c. à soupe de zeste de citron râpé et 2 c. à thé de poivre fraîchement moulu. Mélanger les pois chiches avec le mélange d'huile. Refroidir complètement.

Trucs de cuisson

Ajouter le mélange d’épices après la cuisson des pois chiches, car les épices peuvent devenir amères si elles brûlent.

Le séchage des pois chiches - il suffit de les frotter avec un essuie-tout ou une serviette en papier - avant de les rôtir permet de les rendre aussi croustillants que possible.

Information nutritionnelle

1/3 de tasse: 178 calories, 8g de graisses (1g de graisses saturées), 0mg de cholestérol, 463mg de sodium, 23g de glucides (3g de sucres, 6g de fibres), 6g de protéines.