Casserole de paneer et pois chiches d’inspiration indienne

Astuce de diététiste

Isabelle Neiderer, Dt.P., est diététiste chez les Producteurs laitiers du Canada.

Consommer un mélange d’aliments d’origine animale et végétale, comme dans cette recette, est un excellent moyen de maximiser la valeur nutritive de vos repas et les bienfaits sur la santé. Par exemple, le lait fournit 15 éléments nutritifs et six d’entre eux ne sont pas consommés en quantité suffisante au Canada. Pour leur part, les bonnes bactéries du yogourt et du kéfir riches en probiotiques contribuent à la santé de la flore intestinale. Et la vitamine C contenue dans les tomates augmente l’absorption du fer présent dans les pois chiches.

Lorsqu’il s’agit de saine alimentation, la clé, c’est le travail d’équipe!

