Rôti de bœuf braisé accompagné de pois chiches

Dans une grande poêle, chauffer l’huile à température moyenne et y faire sauter les oignons avec le paprika, 1 c. à soupe d’épices garam masala, ½ c. à thé de sel et le poivre de cayenne pendant 4 à 5 minutes. Incorporer la pâte de tomate; cuire et remuer pendant 1 minute. Ajouter les pois chiches et le bouillon de bœuf; transférer dans une grande mijoteuse de 5 à 6 litres.