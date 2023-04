Wraps aux pois chiches et aux épices indiennes

Pour la sauce au raïta et à l’ananas, mélanger les 4 premiers ingrédients.

Pour les wraps, dans une grande poêle, faire réchauffer de l’huile à température moyenne élevée; faire sauter les oignons jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajouter le gingembre, l’ail et les épices; cuire et remuer jusqu’à ce que les épices dégagent leurs arômes (environ 1 minute). Incorporer les pois chiches et les tomates; porter à ébullition. Réduire la température; laisser mijoter à découvert, jusqu’à épaississement, soit 5 à 8 minutes, en remuant occasionnellement.