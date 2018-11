4 / 10

Shutterstock/Gudkov Andrey

Serengeti, Tanzanie

Le parc national du Serengeti ne se limite pas aux « plaines sans fin » que signifie son nom dans la langue des Masaï. Il renferme de riches forêts et de vastes marécages et comporte un certain nombre de parcs animaliers et de réserves naturelles en Tanzanie.

Voilà l’endroit où participer au safari de votre vie! Habité par 2 millions de gnous, un demi-million de gazelles et un quart de million de zèbres, le parc du Serengeti abrite aussi de magnifiques prédateurs : lions, léopards, guépards et crocodiles. Ajoutez les éléphants et les girafes et vous comprendrez pourquoi le Serengeti est un parc de rêve pour qui n’est jamais allé au-delà de son jardin zoologique local.