13 découvertes archéologiques vraiment bizarres

Les reliques laissées par les humains qui nous ont précédés sont généralement pulvérisées, enterrées et difficiles à identifier, mais certaines découvertes archéologiques nous amènent à repenser notre place dans l’histoire.

Le massacre de Sandby Borg

Les étudiants en archéologie qui ont trouvé un squelette humain couché sur le sol d’une maison sur un site du Ve siècle, en Suède, se sont demandés pourquoi personne ne l’avait enterré. Puis ils en ont trouvé un autre. Puis un autre. Tous semblaient avoir été exécutés à coup de couteau, de hache et de gourdin, puis abandonnés jusqu’à ce que les murs de leurs maisons s’effondrent sur eux.

«Nous nous sommes rendu compte qu’il s’agissait en fait d’un massacre», a déclaré au New York Times Clara Alfsdotter, étudiante diplômée de l’Université Linnaeus en Suède et archéologue au Bohusläns Museum. Leur découverte archéologique a révélé jusqu’à présent les restes de 26 personnes, ainsi qu’un poisson à demi mangé (suggérant qu’il s’agissait d’une attaque-surprise). Également des pièces de monnaie et des bijoux. Mais rien n’indiquait l’identité et les motifs des agresseurs.

