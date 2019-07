Les 40 meilleurs road trips au Québec et au Canada

On retrouve entre Port Alberni et Tofino l’autoroute Pacific Rim Highway. Cette magnifique route, longue de 130 km, vous emmènera dans une traversée féerique de contrées magnifiques et paradisiaques. Vous traverserez des forêts ancestrales où l’on retrouve les plus vieux et les plus gros arbres du pays, notamment d’immenses sapins Douglas et de spectaculaires cèdres rouges.

« C’est un parcours sinueux d’environ deux heures le long de la Sea to Sky highway (autoroute provinciale 99 de la C.-B.), du centre-ville de Vancouver jusqu’à Whistler, avec une vue continue de la chaîne côtière et de la baie Howe. Cette route est considérée comme l’une des plus belles en Amérique du Nord. Pour célébrer l’histoire des premières nations locales, l’autoroute a été désignée Parcours culturel en 2010. Tout en vous rendant en voiture vers le nord, entre les montagnes et l’océan, il est impératif de s’arrêter aux différentes étapes le long du chemin. Des panoramas à couper le souffle servent de toiles de fond aux kiosques d’information situés le long de la route dans des zones d’importance culturelle », explique Mary Zinck.

27 / 40

Shutterstock

Une tournée gourmande à Kelowna, en Colombie-Britannique

Reconnue comme une destination de ski et située dans la vallée de l’Okanagan qui regorge de vergers et de vignobles, Kelowna s’est bâti une solide réputation gastronomique. Vous souhaitez vivre une journée d’emplettes exclusives et de découvertes locavores? « Notre tour autoguidé des ateliers et des fermes met de l’avant les meilleurs artisans et producteurs de Kelowna, dont plusieurs sont situés hors des sentiers battus. Les gens adorent rencontrer et échanger avec les habitants de la région qui se consacrent aux métiers de création agricole, » explique Catherine Fréchette, guide des tours de Tourism Kelowna.

Nous vous suggérons de vous concentrer sur la région sud-est de Kelowna. Dégustez les Rieslings, Chardonnays et Pinots noirs des renommés vignobles Tantalus Vineyards. Visitez les ruchers de l’Arlo’s Honey Farm. Faites aussi des provisions de gelée et d’huile de bain à la lavande à l’Okanagan Lavender & Herb Farm. Venez voir des chèvres et choisissez parmi 20 sortes de fromages de chèvre artisanaux à la ferme Carmelis Goat Cheese Artisan.

« Vous pouvez faire le tour de ce superbe endroit en près de cinq heures. Faites la pause déjeuner dans la région en arrêtant au Wild Apple Restaurant, au Cabana Grille, ou, plus près de la fromagerie chevrière, au Sunset Organic Bistro (le restaurant de la Summerhill Pyramid Winery), où vous mangerez des aliments qui font partie du programme de-la-ferme-à-la-table de Kelowna, » conclut madame Fréchette.